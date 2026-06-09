Sağlıkta Yeni Sistem: REDES Tanıtımı - Son Dakika
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Sağlıkta Yeni Sistem: REDES Tanıtımı

09.06.2026 17:29
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Sağlık Bakanlığı, REDES ile sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Sağlık Bakanlığınca sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, denetim süreçlerini hızlandırmak ve riskleri önceden tespit etmek amacıyla geliştirilen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Bölge Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı, Samsun Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinesinde düzenlenen toplantıya Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Ordu'dan 121 sağlık yöneticisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, REDES'in sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağını, kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Daha sonra Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Ük, müfettiş Duygu Kara ile sağlık uzmanları Ahmet Koçak ve Mertcan Ünal tarafından sistemin işleyişine ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda REDES'in sağlık tesislerinde hizmet kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Program, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlıkta Yeni Sistem: REDES Tanıtımı - Son Dakika

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