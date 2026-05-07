SAHA 2026 Fuarı'nda Yerli Savunma Ürünleri Tanıtıldı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dolayısıyla İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Ayasofya Toplantı Salonu'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

SAHA 2026'nın savunma sanayisine değerli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Aktürk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin ulaştığı seviye ile gelecek vizyonunun tüm dünyaya tanıtıldığı SAHA-2026'da MSB ve bağlı kuruluşların ürün ve projelerinin yer aldığını hatırlatarak, "Bu kapsamda, MSB Ar-Ge Merkezimiz tarafından, geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip Gölgehan jammer, ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızda seyir yapabilen ve en uzun menzile sahip Yıldırımhan uzun menzilli füze, bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen Güçhan turbo-fan uçak motoru ve Onur turbo şaft helikopter motoru, kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğine ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip PNR-53 sniper olmak üzere çok sayıda seçkin ürünümüz sergilenmektedir." dedi.

Fuarda tanıtılan ürünlere değinen Aktürk, "Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından, modern muharebe sahasına uygun olarak tasarlanan 105 milimetre URAN araç üstü obüs, yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği sağlayan ATTİLA araç üstü 155 milimetre obüs, mayınlı sahalara yönelik güvenli çözüm sunan ALPAY-2 mayın temizleme sistemi, 300 kalibre blackout tüfeği, 7,62 milimetre anti-dron mühimmatı, TOLGA yakın hava savunma sistemi bünyesine dahil edilen akustik sistem, lazer silah sistemi ve ENFAL-17 füzesi başta olmak üzere 50'den fazla yeni ürün ilk kez tanıtılmaktadır." diye konuştu.

Aktürk, şirketin ayrıca, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile KBRN Koruyucu Malzeme Tedarik Sözleşmesi, MSB ile MOD184 Çok Maksatlı Topçu Tapası ve MOD135 Yaklaşım Tapası Tedarik Sözleşmesi, ASFAT AŞ ile 4 Denizhan Milli Deniz Topu tedarikine yönelik sözleşme, Macaristan merkezli "HT Division" şirketiyle insansız kara araçlarına TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemleri'nin entegrasyonu ile Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı MİRAS Savunma Sanayisi Şirketi ile BMP-1 zırhlı araç modernizasyonuna yönelik mutabakat zaptları imzaladığını kaydetti.

ASFAT AŞ ile İtalyan Magnaghi Aerospace şirketi arasında SkyArrow Uçak Platformu'nun ortak üretimine yönelik "Niyet Mektubu", Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına ilişkin 27 ZAHA'nın (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) tedariki kapsamında sözleşme imzalandığını aktaran Aktürk, diğer yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Anadolu ve TCG İstanbul gemileri ile TCG Piri Reis denizaltısının fuara katıldığını, Mehteran Birlik Komutanlığı ile bando komutanlığınca konserler icra edildiğini söyledi.

Aktürk, 8-9 Mayıs'ta TCG Anadolu'nun Sarayburnu'nda, TCG İstanbul'un ise Ataköy'de vatandaşın ziyaretine açılacağını sözlerine ekledi.

