CHP'li Çelik: Pazardaki yangını görüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Çelik: Pazardaki yangını görüyoruz

14.05.2026 22:02  Güncelleme: 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağcılar'da esnaf ve pazar ziyareti yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi. Ekonomik krize dikkat çeken Çelik, CHP iktidarında emekliler ve emekçiler için iyileştirme sözü verdi, demokrasi ve hukuk vurgusu yaptı.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Bağcılar'da esnaf ve pazar ziyareti gerçekleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istedi "Pazardaki yangını görüyoruz. CHP iktidarında emekliler, emekçiler rahat bir nefes alacak. Türkiye'nin demokrasisini güçlendireceğiz. Türkiye'nin hukuk sistemini tarafsız ve bağımsız bir hale getireceğiz. Türkiye'de Anayasa kararlarının uygulandığı, toplumun bütününün kabul ettiği bir anayasal düzeni egemen kılacağız" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugünkü saha çalışmasına Bağcılar'da İlçe Başkanı Özkan Akar, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek başladı. İstanbul ticaretinin yapı taşlarından İSTOÇ Ticaret Merkezi'nin Başkanı Öner Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağcılar Kamyon, Kamyonet, Otobüs, Minibüs ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Nuhoğlu ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaret sırasında uğradığı eczanede karanfil veren Çelik, Eczacılık Günü'nü kutladı. Ardından Bağcılar Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştiren, semt pazarında yurttaşların sorunlarını dinleyen Özgür Çelik bir açıklama yaptı. Çelik şunları söyledi:

"Pazarcılarımızla konuştuk. Emeklilerle konuştuk. Çocuklarla, gençlerle konuştuk. İşçilerle, emekçilerle konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekmek, adalet, özgürlük mücadelesi bir bütündür ve birbirinden ayrılamaz düşüncesiyle her pazartesi, salı günü Silivri'deki duruşmaları takip ediyoruz. Her çarşamba günü belediyesine operasyon yapılmış bir ilçemizdeyiz. Dün Şişli'de kayyuma karşı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugün Bağcılar'dayız, yarın Güngören'deyiz. Güngören'de de esnaflarımızla, pazarcılarla, emeklilerle, gençlerle, iş dünyasıyla buluşmaya devam edeceğiz. Bugün akşam Bağcılar'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yapacağız. Pazar günü Bağcılar, Esenler ve Güngören üçgeninde İstanbul'un en önemli gündemlerinden bir tanesi olan uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili, sağlık politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımızla alanında uzman kişilerle bir buluşma gerçekleştireceğiz."

"CHP BİR YANDAN ADALETİN, ÖZGÜRLÜĞÜN MÜCADELESİNİ VERİYOR, DİĞER YANDAN VATANDAŞLARIN SORUNLYARIYLA İLGİLENİYOR"

Bunları neden ifade ediyorum? Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan adaletin ve özgürlüğün mücadelesini veriyor, ancak bir yandan da İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında Genel başkan Özgür Özel öncülüğünde vatandaşın sorunlarıyla ilgileniyor, buralarda yurttaşlarımızı dinliyoruz. İş dünyasının temsilcilerini dinliyoruz; muhtarları, sivil toplumu dinliyoruz. Konuştuğumuz her şeyi raporluyoruz ve genel merkezimize gönderiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni oluşturmuş durumda. Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, tüm parti yetkililerimizle beraber parti programımızı yazmış durumdayız. Hükümet programımızın hazırlıkları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceğimizi sokak sokak, kapı kapı anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Hem Silivri'de arkadaşlarımızın adalet ve özgürlük mücadelesini vereceğiz, hem Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözeceğimizi anlatacağız.

"PAZARDAKİ YANGINI GÖRÜYORUZ"

Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Pazardaki yangını görüyoruz. Türkiye'de açlık sınırı şu anda 35 bin lira. 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı 35 bin lira. Üzerine eğitim masrafını, kirayı, elektriği, suyu, sağlık giderini koyduğunuz zaman oluyor adı yoksulluk sınırı, şu anda 110 bin liranın üzerine çıkmış durumda. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira. Pazarda bir yangın var. Vatandaşın çok ciddi bir geçim derdi var. Ancak hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye'yi ekonomide üreten bir Türkiye haline getireceğiz. Teknolojide, tarımda, sanayide üreten bir Türkiye'yi hayata geçirerek işsizliğin bu topraklarda artık son bulmasını sağlayacağız. Enflasyonu düşüreceğiz, yaşam pahalılığını indireceğiz. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceğiz. Asgari ücreti de yaşanılır bir seviyeye getireceğiz.  Emekliler için, emekçiler için önemli adımlara atıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında emekliler, emekçiler rahat bir nefes alacak"

"TÜRKİYE'Yİ ÜRETEN, KALKINAN BİR ÜLKE HALİNE GETİRECEĞİZ"

Saha ziyaretleri kapsamında iş dünyasının temsilcileriyle de buluştuklarını belirten Çelik, Onlar söyledi; 'Başkanım, fabrikaları Türkiye'den söküyoruz, başka ülkelere monte ediyoruz. Başka ülkelerde fabrikalar kuruyoruz. Yeni adımlar atacaksak başka ülkelerde yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de artık döndüremiyoruz. Türkiye'nin koşullarıyla artık burada ticareti çeviremiyoruz' dediler. Onlar da hiç umutsuzluğa kapılmasınlar. Tarımda, teknolojide, sanayide Türkiye'de üreten bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Sanayiciyi destekleyeceğiz, küçük esnafı destekleyeceğiz ve Türkiye'yi kalkınan bir ülke haline getireceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİSİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Çelik açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin demokrasisini güçlendireceğiz. Türkiye'nin hukuk sistemini tarafsız ve bağımsız bir hale getireceğiz. Türkiye'de Anayasa kararlarının uygulandığı, toplumun bütününün kabul ettiği bir anayasal düzeni egemen kılacağız. Kadınların sorunlarının çözümü için gerekli adımları atacağız. Çocukların sorunlarının çözümü için gerekli adımları atacağız. Eğitimde, sağlıkta ve hayatın her alanında yaşanılır bir Türkiye'yi egemen kılacağız. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz; bir ülkede adalet yoksa demokrasi olmaz. Demokrasi yoksa ekonomik refah olmaz. Ekonomik refah yoksa toplumsal barış olmaz, huzur olmaz, bereket olmaz. Herkes için barış ve kardeşlik içerisinde yaşanır bir Türkiye'yi egemen kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Çelik: Pazardaki yangını görüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar Ehliyet yenilemede yeni dönem Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:30:59. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Çelik: Pazardaki yangını görüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.