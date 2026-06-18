Şahbaz Şerif'in İsviçre Ziyareti Erteleniyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası daha önce duyurduğu İsviçre gezisini ertelediği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi, gazetecilere açıklamasında "İslamabad Mutabakat Zaptı elektronik ortamda imzalandığı, yürürlüğe girdiği ve şu anda uygulanmaya başlandığı için önerilen ziyaret ertelenmiştir." ifadesini kullandı.

Şahbaz, 15 Haziran'daki açıklamasında, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını ve törene Pakistan'ın ev sahipliği yapacağını bildirmişti.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.