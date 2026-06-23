Şahbaz Şerif: İran'la Mutabakatta Füze Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahbaz Şerif: İran'la Mutabakatta Füze Yok

23.06.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki mutabakatta balistik füzelerin olmadığını belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına atıfta bulunarak, "İslamabad mutabakatında balistik füzeler yok. Masada hiç olmadı. Gündemde hiç olmadı ve İran tarafı bunu hiç tartışmak istemedi." dedi.

Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Pakistan ziyareti kapsamında düzenlenen delegeler düzeyindeki toplantıda konuştu.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata değinen Şerif, "İslamabad mutabakatında balistik füzeler yok. Masada hiç olmadı. Gündemde hiç olmadı ve İran tarafı bunu hiç tartışmak istemedi." ifadesini kullandı.

Şahbaz Şerif, dünyada mutabakatı sabote etmeye çalışanlar olduğunu belirterek, "İranlıların küllerinden yeniden doğup, şanının zirvesine ulaşmasını istemiyorlar." sözlerini sarf etti.

Balistik füzeler konusunda da konuşan Şerif, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki elbette çifte standart olamaz. Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ın ise sahip olmaması gerektiği söylenemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Mutabakatın imzalanması sürecinde Pakistanlı yetkililerin üstlendiği göreve de dikkati çeken Şerif, Pakistan'a desteklerinden dolayı Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'a da teşekkür etti.

Şerif, "Pakistan, onur ve haysiyetin gerektirdiği şartlar altında kalıcı bir barış sağlanana kadar arabuluculuk rolünü sürdürecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Pakistan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahbaz Şerif: İran'la Mutabakatta Füze Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devasa bloklar Faroz Limanı’na dizildi, görenler Çin Seddi’ne benzetti Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Asrın felaketinde ’öldü’ ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi Asrın felaketinde 'öldü' ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
İran, Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım

20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
20:11
Messi’nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
19:56
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
17:52
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı’dan üzen haber
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 20:37:35. #7.12#
SON DAKİKA: Şahbaz Şerif: İran'la Mutabakatta Füze Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.