Şahbaz Şerif, İsrail'in Filistin'e yardım engelini kınadı, Dışişleri'ne talimat verdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, " İsrail'in Filistin halkına temel insani yardımı engellemeye yönelik yasa dışı eylemlerinden" derin endişe duyduğunu ve Filistin halkına yönelik saldırganlığını şiddetle kınadığını bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gidecek hiçbir yeri olmayan, açlık ve soğuğa maruz kalan Gazzeli çocukların görüntülerinden üzüntü duyduğunu belirten Şerif, "İsrail'in Filistin halkına temel insani yardımı engellemeye yönelik yasa dışı eylemlerinden derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Şerif, Dışişleri Bakanlığına insani yardımın ivedilikle artırılması için mümkün olan tüm yolların izlenmesi talimatını verdiğini kaydederek, "Ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemleri ve Filistin halkına yönelik süren saldırganlığı şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.