Şahbaz Şerif'ten İran'a Barış Desteği - Son Dakika
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Şahbaz Şerif'ten İran'a Barış Desteği

21.06.2026 21:11
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'ın barış sürecine samimi katkıda bulunduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran yönetiminin Orta Doğu'da barışı destekleme konusunda "samimi" olduğunu söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin görüşmelerin yapıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bulunan Şerif, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran lideri Mücteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin söz konusu kriz sürecini "gerilimi düşürme" amacıyla yönettiğini ifade eden Şerif, Tahran yönetiminin "son derece dürüst davrandığını" ve krizi "onurlu bir tavır içinde ele aldığını" dile getirdi.

Şerif, "Bence İran yönetimi bölgede barışı destekleme konusunda gerçekten samimi. Aynı şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ın da öyle olduğunu düşünüyorum. Onun barış adamı olduğu konusunda hiçbir şüphem yok." dedi.

Trump'ın bu tutumunu Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim sırasında gösterdiğini kaydeden Şerif, ABD ile Pakistan arasında yeniden gelişen dostluğun "cesaret verici bir işaret" olduğunu ve iki ülke arasında yakın koordinasyon ve işbirliği döneminin kapısını aralayabileceğini belirtti.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Pakistan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahbaz Şerif'ten İran'a Barış Desteği - Son Dakika

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