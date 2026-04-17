Şahbaz Şerif'ten Lübnan Ateşkesine Destek

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Lübnan'da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ateşkes anlaşmasının kalıcı barışın önünü açmasını umut ettiklerini söyledi.

Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da ilan edilen ateşkesi, Başkan Donald Trump'ın liderliğinde yürütülen cesur ve isabetli diplomatik çabalar sayesinde memnuniyetle karşılıyorum ve bunun kalıcı barışın önünü açmasını umuyorum. Pakistan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etmekte ve bölgede kalıcı barışı hedefleyen tüm çabaları desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.