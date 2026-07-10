Şahbaz Şerif ve Pezeşkiyan'dan Barış Vurgusu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Şerif, "büyük çabalarla elde edilen barış kazanımlarını" korumak için itidal, diyalog ve diplomasinin önemini vurguladıklarını ifade etti.

Şerif, bölgede kalıcı barışın sağlanması için ülkesinin arabulucu rolünü yeniden üstlenmeye hazır olduğunu teyit ettiğini, iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.