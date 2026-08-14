Sahil Güvenlik 2026'da 2.257 Kişiyi Kurtardı

Denizlerde saniyelerin hayati önem taşıdığı acil durumlarda harekete geçen İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirdikleri arama-kurtarma faaliyetlerinde 2 bin 257 kazazedenin sağ olarak kurtarılmasını sağladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından edinilen bilgilere göre, ekipler ocak-temmuz döneminde denizlerde meydana gelen 416 arama-kurtarma olayına müdahale etti.

Ekipler, kimi zaman arızalanan teknelerde mahsur kalan, kimi zaman denize düşen, kimi zaman da acil yardım çağrısında bulunan kişilere ulaşmak için bot, gemi, helikopterle yürütülen çalışmalar sonucunda 2 bin 257 kişi sağ olarak kurtarılırken, ulaşımı kısıtlı noktalardan 261 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yılın ilk 7 ayındaki faaliyetlerinde en fazla kişinin kurtarıldığı ay mayıs oldu. Ocakta 190, şubatta 181, martta 142, nisanda 241, mayısta 571, haziranda 447 ve temmuzda 485 kişi sağ olarak kurtarıldı. Böylece yalnızca mayıs, haziran ve temmuz aylarında 1503 kişinin arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda sağ olarak kurtarılması sağlandı.

Ekiplerin yılın ilk 7 ayında yürüttüğü çalışmalar kapsamında denizden 111 kişinin cesedi çıkarıldı. Denizden çıkarılan ceset sayısı ocakta 8, şubatta 13, martta 16, nisanda 28, mayısta 9, haziranda 13 ve temmuzda 24 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda 123 olaya müdahale edildi

Yaz mevsiminin gelmesiyle denizlerde hareketliliğin artması, Sahil Güvenlik ekiplerinin görev yoğunluğuna da yansıdı.

Temmuz ayında 123 arama-kurtarma olayına müdahale eden ekipler, 485 kişiyi sağ olarak kurtardı. Aynı ayda gerçekleştirilen çalışmalar, yılın ilk 7 ayındaki faaliyetler içerisinde en yoğun dönemlerden biri oldu.

Sahil Güvenlik ekipleri, özellikle yaz aylarında artan deniz trafiği ve vatandaşların deniz kullanımının yoğunlaşmasıyla birlikte olası kazalara karşı 7 gün 24 saat görev yapıyor.

İhbarın ardından ekipler harekete geçiyor

Denizde yaşanan acil durumlarda yapılan ihbarların ardından bölgedeki ekipler hızla sevk ediliyor. Olayın niteliğine ve konumuna göre Sahil Güvenlik botları ve gemilerinin yanı sıra hava unsurları da arama-kurtarma çalışmalarına dahil edilebiliyor.

Ekipler, olay yerine ulaşmanın yanı sıra kazazedelerin denizden çıkarılması, ilk müdahalelerinin yapılması ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına ulaştırılması süreçlerinde de görev üstleniyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının arama-kurtarma faaliyetleri, denizde mahsur kalan, tekneleri arızalanan, denize düşen veya farklı nedenlerle yardım çağrısında bulunan kişilerin güvenli şekilde karaya ulaştırılması amacıyla aralıksız sürdürülüyor.

Öte yandan, ekiplerin çalışmasıyla geçen yıl ise toplam 8 bin 453 kişi kurtarıldı, yıl boyunca 165 kişinin cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyetleri kapsamında, 2024'te 24 bin 448 kişinin kurtarılması sağlandı, denizlerde hayatını kaybeden 190 kişinin cansız bedeni bulundu. 2023'te ise 24 bin 826 kişi kurtarılırken, 147 kişinin cesedi denizden çıkarıldı.