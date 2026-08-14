Sahil Güvenlik 2026'da 2.257 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahil Güvenlik 2026'da 2.257 Kişiyi Kurtardı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahil Güvenlik, 2026'nın ilk 7 ayında 2.257 kişiyi kurtardı, 111 ceset çıkarıldı.

Denizlerde saniyelerin hayati önem taşıdığı acil durumlarda harekete geçen İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirdikleri arama-kurtarma faaliyetlerinde 2 bin 257 kazazedenin sağ olarak kurtarılmasını sağladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından edinilen bilgilere göre, ekipler ocak-temmuz döneminde denizlerde meydana gelen 416 arama-kurtarma olayına müdahale etti.

Ekipler, kimi zaman arızalanan teknelerde mahsur kalan, kimi zaman denize düşen, kimi zaman da acil yardım çağrısında bulunan kişilere ulaşmak için bot, gemi, helikopterle yürütülen çalışmalar sonucunda 2 bin 257 kişi sağ olarak kurtarılırken, ulaşımı kısıtlı noktalardan 261 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yılın ilk 7 ayındaki faaliyetlerinde en fazla kişinin kurtarıldığı ay mayıs oldu. Ocakta 190, şubatta 181, martta 142, nisanda 241, mayısta 571, haziranda 447 ve temmuzda 485 kişi sağ olarak kurtarıldı. Böylece yalnızca mayıs, haziran ve temmuz aylarında 1503 kişinin arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda sağ olarak kurtarılması sağlandı.

Ekiplerin yılın ilk 7 ayında yürüttüğü çalışmalar kapsamında denizden 111 kişinin cesedi çıkarıldı. Denizden çıkarılan ceset sayısı ocakta 8, şubatta 13, martta 16, nisanda 28, mayısta 9, haziranda 13 ve temmuzda 24 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda 123 olaya müdahale edildi

Yaz mevsiminin gelmesiyle denizlerde hareketliliğin artması, Sahil Güvenlik ekiplerinin görev yoğunluğuna da yansıdı.

Temmuz ayında 123 arama-kurtarma olayına müdahale eden ekipler, 485 kişiyi sağ olarak kurtardı. Aynı ayda gerçekleştirilen çalışmalar, yılın ilk 7 ayındaki faaliyetler içerisinde en yoğun dönemlerden biri oldu.

Sahil Güvenlik ekipleri, özellikle yaz aylarında artan deniz trafiği ve vatandaşların deniz kullanımının yoğunlaşmasıyla birlikte olası kazalara karşı 7 gün 24 saat görev yapıyor.

İhbarın ardından ekipler harekete geçiyor

Denizde yaşanan acil durumlarda yapılan ihbarların ardından bölgedeki ekipler hızla sevk ediliyor. Olayın niteliğine ve konumuna göre Sahil Güvenlik botları ve gemilerinin yanı sıra hava unsurları da arama-kurtarma çalışmalarına dahil edilebiliyor.

Ekipler, olay yerine ulaşmanın yanı sıra kazazedelerin denizden çıkarılması, ilk müdahalelerinin yapılması ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına ulaştırılması süreçlerinde de görev üstleniyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının arama-kurtarma faaliyetleri, denizde mahsur kalan, tekneleri arızalanan, denize düşen veya farklı nedenlerle yardım çağrısında bulunan kişilerin güvenli şekilde karaya ulaştırılması amacıyla aralıksız sürdürülüyor.

Öte yandan, ekiplerin çalışmasıyla geçen yıl ise toplam 8 bin 453 kişi kurtarıldı, yıl boyunca 165 kişinin cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyetleri kapsamında, 2024'te 24 bin 448 kişinin kurtarılması sağlandı, denizlerde hayatını kaybeden 190 kişinin cansız bedeni bulundu. 2023'te ise 24 bin 826 kişi kurtarılırken, 147 kişinin cesedi denizden çıkarıldı.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Acil Durum, Kurtarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik 2026'da 2.257 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla “HAYAT 112“ butonu Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla "HAYAT 112" butonu
Kazdağları eteklerinde yangın Siyah dumanlar körfezden görülüyor Kazdağları eteklerinde yangın! Siyah dumanlar körfezden görülüyor
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Trafikte tartıştığı kadına “Sen eskortsun“ deyince olanlar oldu Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
11:59
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu
Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 14:57:11. #7.13#
SON DAKİKA: Sahil Güvenlik 2026'da 2.257 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.