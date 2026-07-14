Sahil Güvenlik Botu Kazasında Sivil İddiaları - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Botu Kazasında Sivil İddiaları

14.07.2026 18:14
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Murat Bakan, Giresun'da sahil güvenlik botunda sivillerin bulunup bulunmadığını sordu.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Giresun'da kaza yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir botta sivillerin bulunduğu iddiasını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye sordu. Botta alkol alındığının iddia edildiğini de belirten Bakan, Çiftçi'ye, "Söz konusu kazaya 4 sivil şahsın karıştığı iddiası doğru mudur? Doğruysa bu şahıslar kimdir, yaşları, cinsiyetleri ve teknede bulunma sebepleri nedir?" sorusunu yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Giresun'da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait devriye botunun mendirek kayalıklarına çarpmasıyla ilgili iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kazaya karıştığı belirtilen 4 sivilin kimlikleri, botta bulunma gerekçeleri ve olayla ilgili yürütülen soruşturmaları sordu.

Murat Bakan, önergesinde 13 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında Giresun Sahil Güvenlik 73 Komutanlığı'nda görevli bir sahil güvenlik devriye botunun, Giresun Teyyaredüzü sahilindeki T şeklindeki mendirek/kayalıklara çarptığını belirtti. Çarpmanın etkisiyle botun kayalıkların üzerine çıktığını ifade eden Bakan, "İddiaya göre botta görevli 1 astsubay, 2 uzman çavuş ve 4 sivil şahıs bulunuyordu. Söz konusu sivil şahısların 20'li yaşlardaki genç kadınlar olduğu öne sürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası askeri personel ile sivil kişilerin tedbir amacıyla farklı hastanelere sevk edildiğini ve hayati tehlike oluşturacak ciddi bir yaralanma bulunmadığının açıklandığını belirten Bakan, ancak sivil kişilerin kimlikleri, tekneye hangi yetki ve izin kapsamında bindikleri ve botta bulunma gerekçeleri hakkında kamuoyuna açıklama yapılmadığını kaydetti.

Bakan, önergesinde ayrıca Giresun-Bulancak Burunucu sahili mevkiinde faaliyet gösteren ve SUP (Stand Up Paddle/Ayakta Kürek Sörfü) etkinlikleri düzenleyen bir işletme çevresinden zaman zaman bazı kadınların sahil güvenlik botuna alındığı ve botta alkol tüketildiği yönündeki iddialara dikkati çekti.

Giresun'da faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçıların da bir süredir Sahil Güvenlik personelinin bazı uygulamalarına ilişkin şikayetleri bulunduğunu ifade eden Bakan, bazı personelin vatandaşlara karşı "sert, kaba ve keyfi olarak değerlendirilen tutum ve davranışlar sergilediği" yönündeki iddiaların da araştırılması gerektiğini belirtti.

CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye şu soruları yöneltti:

"- Söz konusu kazaya 4 sivil şahsın karıştığı iddiası doğru mudur? Doğruysa bu şahıslar kimdir, yaşları, cinsiyetleri ve teknede bulunma sebepleri nedir?"

Basında yer alan 'yaralı sivillerin kaza sırasında sahilde mi yoksa teknede mi bulunduğu ile ilgili araştırma sürüyor' yönündeki ifadeler doğru mudur? Söz konusu şahıslar kazaya nasıl karışmıştır?

Giresun-Bulancak Burunucu sahili mevkiinde faaliyet gösteren SUP etkinlikleri düzenleyen işletme çevresinden bazı kadınların zaman zaman sahil güvenlik botuna alındığı ve botta alkol tüketildiği yönündeki iddialar araştırılmakta mıdır? Araştırıldıysa sonuçları nedir?

Söz konusu kaza ve iddialar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen idari ve adli soruşturma var mıdır? Varsa kimler hakkında, hangi gerekçelerle soruşturma yürütülmektedir?"

Kaynak: ANKA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Murat Bakan, 3. Sayfa, Politika, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Botu Kazasında Sivil İddiaları - Son Dakika

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