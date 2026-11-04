Sahil Güvenlik, İzmir Foça açıklarında 3\'ü çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-358) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan bottaki 3'ü çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.