Sahil Güvenlik\'ten Kaçak Göçmenlere Kurtarma Operasyonu

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği belirlenen 32'si çocuk, 76 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 7 Aralık'ta, saat 09.00'da Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada can salı ve lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi KB-119' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik Botları gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 32'si çocuk, 76 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.