Şahin'den Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
Şahin'den Enflasyon Eleştirisi

12.02.2026 21:03
DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, TCMB'nin enflasyon tahminini eleştirerek vatandaşın cebi yanıyor dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TCMB'nin 2026 enflasyon tahmin aralığını yüzde 15-21 bandına yükseltmesini eleştirerek, "Bu revizyonun anlamı nettir; enflasyon hala yüksek seyrediyor, vatandaşın cebi hala yanıyor. Bu revizyon bir başarı değil, günü kurtarma politikalarının ve bağımsız kurumları yıpratmanın faturasıdır." dedi. Şahin, kira artış oranı, açlık ve yoksulluk sınırı verileri üzerinden hayat pahalılığına dikkat çekti.

Şahin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Enflasyon Raporu'na ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahmin aralığını yüzde 15-21 bandına yükseltmesini eleştiren Şahin, söz konusu revizyonun ekonomideki kırılganlığın sürdüğünü gösterdiğini savundu.

Şahin, "Bu revizyonun anlamı nettir; enflasyon hala yüksek seyrediyor, vatandaşın cebi hala yanıyor. Ekonomi uzun süre düşük büyüme, baskılı istihdam ve eriyen alım gücüyle devam edecek. Bu revizyon bir başarı değil; günü kurtarma politikalarının ve bağımsız kurumları yıpratmanın faturasıdır." ifadesini kullandı.

"Açlık sınırı 31 bin 224 liraya, yoksulluk sınırı ise 101 bin 706 liraya yükseldi"

Hayat pahalılığına dikkat çeken Şahin, "Şubat 2026 kira artış oranı yüzde 33,98 seviyesine ulaştı. Asgari ücret net 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 20 bin lira iken; açlık sınırı 31 bin 224 liraya, yoksulluk sınırı ise 101 bin 706 liraya yükseldi. Çocuklarını okutamayan anne-baba, kira yüzünden taşınan aile, poşetini dolduramayan emekli… Bunlar rakam değil, yorgun iktidarın görmezden geldiği, bu ülkenin her gün yaşadığı acı gerçeklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ülkeye vatandaşımızın hak ettiği huzuru bir gün mutlaka getireceğiz"

İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Şahin, sosyal adaletsizlik vurgusu yaparak şunları kaydetti:

"Siz fakir sofrasından geldiniz, şimdi zengin sofrasından kalkmıyorsunuz! Vatandaşın sofrasından, cebinden, umudundan kesip zenginlerin cebine aktarmayı artık bırakın! Kul hakkına girmeyi bırakın! Emekliye 20 bin lira reva görmek yokluk değil, bir tercihtir. Polemiği bırakın, gerçekle yüzleşin. Hani ne oldu vaatleriniz? Bu millet bunca darlıkta bunca yoklukta iyi bir yönetim vesilesiyle refahı huzuru hak etmiyor mu? Biz, fakir fukaranın hakkını aramaktan vazgeçmeyeceğiz ve bu ülkeye vatandaşımızın hak ettiği huzuru bir gün mutlaka getireceğiz."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
