Şahin Semt Pazarını Ziyaret Etti

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, semt pazarına ziyarette bulundu.
Şahin, pazartesi günleri kurulan Hacı Ömer Özel Kapalı Semt Pazarı'nda incelemelerde bulundu.
Esnafla görüşen Şahin, talep ve önerileri dinledi.
Şahin, yaptığı açıklamada, vatandaşlar ve esnafla her zaman işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.
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