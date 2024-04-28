Şahinbey Belediyesi'nin Çocuk Şenliği'nde 200 Bin Çocuk Eğlendi - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nin Çocuk Şenliği'nde 200 Bin Çocuk Eğlendi

Şahinbey Belediyesi\'nin Çocuk Şenliği\'nde 200 Bin Çocuk Eğlendi

Şahinbey Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği 'Çocuk Şenliği'nde yaklaşık 200 bin çocuğu ağırladı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, sevilen çizgi film karakterleriyle eğlenceli vakit geçirdi.

28.04.2024 16:51
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Şahinbey Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Çocuk Şenliği"nde yaklaşık 200 bin çocuk eğlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 20 Nisan'da başlayarak 9 gün süren etkinliklere 200 bin civarında çocuk katıldı.

Çocuklar, Kral Şakir, Rafadan Tayfa, Alis Harikalar Diyarı'nda, Çizmeli Kedi, Niloya, Keloğlan Masalları, Kukuli oyunlarıyla doyasıya eğlendi, oyun alanlarında zaman geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da 9 gün süren etkinliklere katılan 200 bin civarında çocuğun dolu dolu zaman geçirdiği belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi'nin Çocuk Şenliği'nde 200 Bin Çocuk Eğlendi - Son Dakika

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