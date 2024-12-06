Şahindur: 3 Trilyon Dolar Nerede? - Son Dakika
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Şahindur: 3 Trilyon Dolar Nerede?

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Genç Parti lideri Burçin Şahindur, toplanan 3 trilyon dolar verginin nereye gittiğini sordu.

06.12.2024 16:22
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(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "2002 yılından beri bugüne kadar bu ülkede toplanan vergi 3 trilyon dolar. Devlet hiçbir yatırımı cebinden para vererek yapmadı, bunu halka ödeterek yapıyor. Bu 3 trilyon nerede" diye sordu.

Genç Parti lideri Şahindur, AK Parti'nin iktidarda olduğu 22 yıllık süre içerisinde halktan toplanan 3 trilyon dolar verginin nereye gittiğini sordu. Asgari ücretle ilgili paylaştıkları bir videodan sonra 'kaynağı nereden bulacaksınız' sorularıyla karşılaştıklarını belirten Şahindur, şunları söyledi:

"2002 yılından beri bugüne kadar bu ülkede toplanan vergi 3 trilyon dolar. Biz bu 3 trilyon dolarla köprüler yaptık diyoruz, köprülerin parasını ödemedik. Oradan geçerek o parayı hala biz ödüyoruz. Hastaneler yaptık o parayı da hala biz ödüyoruz. Devlet hiçbir yatırımı cebinden para vererek yapmadı, bunu halka ödeterek yapıyor. Bu 3 trilyon nerede? Zaten bu toplanan doğru şekilde toplanıldığında sen emekliye parayı vermiyorsun, işçiye vermiyorsun, memura vermiyorsun, öğrenciye burs adı altında veriyorsun, verdiğin parayı geri istiyorsun, sen bu parayı ne yaptın? Bu ülkedeki 3 trilyon dolar nerede? İşte kaynak hazır, biz bunların hepsinin hesabını yaptık, biz bir şey konuşuyorsak bu atarak hesabı yapılmadan sadece günü kurtarmak için popülist bir açıklama değildir. Biz Genç Parti'yiz. 3 trilyon doların hesabını mutlaka soracağız. Genç Parti demek ekonomi demek, ekonomiyi doğru yönetmek demek. Biz bu ekonomiyi çok iyi yönetiriz ve tekrar ediyorum halkımız bu 3 trilyon doların nereye gittiğini bizle birlikte sorgulasın, çünkü biz mantıklı herkesi ikna edecek bir açıklama olana kadar susmayacağız: 3 trilyon dolar nerede?"

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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