Sahiplendikleri 40 kedi ve 8 köpeği el işi yaparak bakıyorlar - Son Dakika
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Sahiplendikleri 40 kedi ve 8 köpeği el işi yaparak bakıyorlar

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Samsun'da yardımsever 2 kız kardeş, sahiplendikleri 40 kedi ve 8 köpeğe el işi yaparak bakıyor. Yeter Yayla ve Mefaret Yayla adlı kardeşler, hayvanlarına annelik yaparken amigurumi bebekler ve taraftar bebekleri örüp satarak gelir elde ediyor. Elde ettikleri gelirle hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kardeşler, hayvanseverlerden destek bekliyor.

08.05.2024 10:15
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Sahiplendikleri 40 kedi ve 8 köpeği el işi yaparak bakıyorlar

SAMSUN - Samsun'da yardımsever 2 kız kardeş, sahiplendikleri 40 kedi ve 8 köpeğe el işi yaparak bakıyor.

Samsun'un Atakum ilçesi Özören Mahallesi'nde ikamet eden Yeter Yayla ve Mefaret Yayla adlı kız kardeşler, evlerinin bahçesinde 40 kedi ve 8 köpeğe annelik yapıyor. Hayvansever kardeşler, 50'ye yakın hayvanı amigurumi bebekler ve taraftar bebekleri örüp sosyal medya hesaplarından satarak bakmaya çalışıyor. Kardeşlerin örnek davranışı hayvanseverlerin takdirini topluyor.

Yeter Yayla ve Mefaret Yayla kardeşler, "Yaklaşık 10 yıldır sokağa terk edilmiş kedi ve köpeklere sahip çıkıp yardımcı oluyoruz. İhtiyaçlarını karşılamak için el işi bebek örüp sosyal medyada satıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle kedi ve köpeklere mama, et, çeşitli yiyecek alıyoruz, veteriner masraflarını karşılamaya çalışıyoruz" dediler.

Yayla kardeşler, hayvanseverlerden destek beklediklerini sözlerine eklediler.

Kaynak: İHA

Samsun, Bebek, kedi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahiplendikleri 40 kedi ve 8 köpeği el işi yaparak bakıyorlar - Son Dakika

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