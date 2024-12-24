Sahipsiz Kedilere Mama, Diğer Hayvanlar da Paylaşıyor - Son Dakika
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Sahipsiz Kedilere Mama, Diğer Hayvanlar da Paylaşıyor

Sahipsiz Kedilere Mama, Diğer Hayvanlar da Paylaşıyor

Keban'da Mustafa Turan, sahipsiz kediler için bıraktığı mamayla tilki ve diğer hayvanları da besliyor.

24.12.2024 18:16
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Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz kediler için evin avlusuna bırakılan mamaya, tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu.

İlçe merkezinde yaşayan Mustafa Turan (38), yaz mevsiminde kaldığı Göldere köyündeki evinin duvarına sahipsiz kedilere mama bırakmak için borulardan düzenek hazırladı.

Bu borulara mama bırakan Turan, bu şekilde yaz kış beslediği kedileri evine kurduğu güvenlik kamerası aracılığıyla da takip ediyor.

Görüntüleri izleyen Turan, bıraktığı mamaları kedilerin yanı sıra tilki, sansar ve saksağanların da yediğini gördü.

Bunun üzerine Turan, kediler için aylık olarak bıraktığı bir torba mamayı iki torbaya çıkardı.

Turan, AA muhabirine, kış aylarında köy sakinlerinin şehir merkezindeki evlerinde yaşadığını, köydeki kedilerin aç kalmaması için onlara özel düzenek hazırladığını söyledi.

Her ay köye giderek hazırladığı boruların içine mama bıraktığını anlatan Turan, "Bu mamalarla tilki, sansar ve saksağan gibi hayvanların da beslendiğini gördüm. Bir torba mama yetmemeye başladı. Mecburen bunu iki torbaya çıkarttım. Elimden geldiğince bu hayvanların aç kalmaması için onlara destek sunuyorum. Onları kameradan izlerken mama yediklerini görünce duyduğum mutluluk bana yetiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahipsiz Kedilere Mama, Diğer Hayvanlar da Paylaşıyor - Son Dakika

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