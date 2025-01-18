Sahipsiz Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Eslem Vefat Etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümüne ilişkin Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, soruşturmanın tüm yönleriyle titiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir."

Bakan Tunç, hayatını kaybeden Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.