Sahipsiz Köpekler Tavukları Telef Etti - Son Dakika
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Sahipsiz Köpekler Tavukları Telef Etti

Sahipsiz Köpekler Tavukları Telef Etti

Sinop'un Boyabat ilçesinde sahipsiz köpekler, 5 tavuk ve bir horoza saldırarak telef etti.

08.02.2025 17:46
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 tavuk ile bir horoz sahipsiz köpekler tarafından telef edildi.

İlçe merkezi Gökdere Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Şükriye Saka Özcan'ın bahçesine giren sahipsiz köpekler, kümeste bulunan kanatlı hayvanlara saldırdı.

Köpeklerin saldırdığı 5 tavuk ile bir horoz ev sahiplerinin müdahalesine rağmen telef oldu.

Şükriye Saka Özcan, AA muhabirine, köpeklerin daha önce de 12 yaşındaki kızlarına saldırarak yaraladıklarını söyledi.

Emniyet ve belediyeye gerekli şikayetlerde bulunduklarını ancak henüz bir sonuç elde edemediklerini anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Hobi niyetiyle farklı cinslerde tavuk, Hint horozu ve bıldırcın besliyorum. Bu sabah ezanla kalkıp kümeslerin kapılarını açtım. Eve gittikten bir süre sonra evin önündeki tavukların bağırış çağırışlarını duydum. Dışarı çıktığımda 5-6 köpek tavuklarımı ağızlarına almış götürüyorlardı. Hemen polisi ve belediyeyi aradım. Polislerimiz ve belediyeden bir veteriner geldi. Veteriner arkadaş sokak köpeklerinden birini yakalayıp götürdü. Polis arkadaşlarımız bizi dinledi burada incelemelerde bulundular. 'Mahalleli olarak şikayetçi olun' dediler."

Özcan, sahipsiz köpeklerle ilgili artık yetkililerden bir çözüm beklediklerini vurgulayarak, "Sahipli ve sahipsiz köpekler çete gibi gruplar halinde geziyor. Akşam ezanından sonra sokağa çıkmaya korkuyoruz. 5 tavuk bir horozumu alıp götürdüler. Çocuklarımı sabahları okula gönderiyorum. Bu hayvanların tutup çocuğumun kafasını koparmayacağını nerden bileyim. Lütfen yetkililer buna bir çözüm bulsun. Sahipli ya da sahipsiz bu köpekler sokaklarda başıboş dolaşmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Boyabat, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Yaşam, sinop, Son Dakika

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