Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

21.08.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fidan Deveci (55), 17 Ağustos'ta İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki kırsal Oğlananası Mahallesi'nde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Bu sırada S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı.

Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde ikamet eden üç çocuk annesi Fidan Deveci'nin, olay günü düğün için Oğlananası Mahallesi'ne gittiği öğrenildi.

Deveci'nin cenazesi, Yunus Emre Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Bir üretici olarak köpeklerden şikayetçiyim"

Oğlananası Mahallesi sakinlerinden Kazım Kahya, AA muhabirine, sahipsiz köpeklerin bölgede sorun oluşturduğunu belirtti. Kahya, şunları kaydetti:

"Otobanın yanında bir kaza olduğunu duyduk. Üzüldük. Köpeklerden kaçarken hanımefendi, bir de oğlu varmış galiba. Hanımefendi kazada ölmüş. Biz de bu köpeklerden çok şikayetçiyiz. Ovada benim arazilerim var. Orada mahsullerimiz var. Buğdaylarım yetişirken 40-50 köpek gördüm içinde. Mahvetmişler ekinleri. Bir üretici olarak köpeklerden şikayetçiyim. Söylüyoruz ama kimseler dikkate almıyor. Maalesef yapacak bir şeyimiz yok. Yetkililerden halk olarak bunun için bir önlem istiyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Otomobil, Menderes, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, izmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:58:22. #7.11#
SON DAKİKA: Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.