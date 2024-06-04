Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Sonucu 50 Tavuk ve Horoz Telef Oldu - Son Dakika
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Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Sonucu 50 Tavuk ve Horoz Telef Oldu

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Sonucu 50 Tavuk ve Horoz Telef Oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 50 tavuk ve horoz telef oldu. Organik yumurta ve horoz satışı yapan Mahmut Öğütçü'ye ait kümese giren köpekler, saldırı sonucu hayvanları telef etti. Öğütçü, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara iletti ve sokak hayvanlarına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

04.06.2024 15:01
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 50 tavuk ve horoz telef oldu.

Meydan Mahallesi'nde sahipsiz köpekler, organik yumurta ile horoz satışı yapan 38 yaşındaki Mahmut Öğütçü'ye ait kümese girdi.

Köpeklerin saldırısı sonucu 50 tavuk ve horoz telef oldu.

Öğütçü, AA muhabirine, geçimini kümes hayvanlarından sağladığını söyledi.

Olay nedeniyle üzüntü yaşadığını belirten Öğütçü, "Allah'ın yarattığı tüm canlıları seven, elinden geldiğince besleyen bir insanım ama mağdur oldum. Sokak köpekleri 50'ye yakın köy tavuğumu, horozumu parçalayıp telef etti. Hayvanlarım geçim kaynağımdı." diye konuştu.

Öğütçü, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara ilettiğini anlattı.

Mahallesinde sahipsiz köpek istemediğini dile getiren Öğütçü, "Sokak hayvanları insanlara, mahalleye zarar veriyor. Geçenlerde yine bir kardeşimize saldırdılar. Hem insanlara hem hayvanlarımıza zarar veriyorlar. Bunlar için önlem alınması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı Sonucu 50 Tavuk ve Horoz Telef Oldu - Son Dakika

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