Sahte Altın Operasyonu: 22 Tutuklama - Son Dakika
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Sahte Altın Operasyonu: 22 Tutuklama

03.07.2026 20:28
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Kahramanmaraş'ta sahte altın üreten 69 şüpheliden 22'si tutuklandı. Operasyonda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde, sahte altın üretip pazarladığı iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 10 ilde 150 ekip ve 490 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 69 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, yarım gram, reşat, gremse ve figürlü toplam 10 bin 749 sahte altın ile 123 mühür, 5 kilogram sahte altın, 112 tarihi eser, 10 tabanca, 9 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 3 bin 338 fişek, 26 sentetik hap ele geçirildiği kaydedildi.

Şüphelilerden 18'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 22'si tutuklandı, 23'ü için adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

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