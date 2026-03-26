Sahte Basın Kartı İle Duruşmaya Girdi - Son Dakika
Sahte Basın Kartı İle Duruşmaya Girdi

26.03.2026 15:31
E.Y.T, sahte basın kartı kullanarak duruşmaya girdiği nedeniyle gözaltına alındı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Y.T, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda dün görülen duruşmada, duruşma salonu içerisinde jandarma personelinin görüneceği şekilde fotoğraf çekimi yaptığı ve gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen basın kartı kullandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan E.Y.T, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.

Savcılıkta ifadesi sonrasında şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerinde kendisi adına düzenlenmiş sahte basın kartıyla duruşmaya girdiği ve burada çektiği resimleri aynı gün kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı aktarıldı.

Yazıda, şüphelinin söz konusu kartı alabilecek kişilerden olmadığı, jandarmaya ibraz ettiği kartın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenmediği, bu şekilde basın kartı sahibi olmadan sahte basın kartı ve cep telefonuyla duruşmaya katıldığı ve salondan kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu fotoğraflar çekerek sosyal medyası üzerinden yayımladığının tespit edildiği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T. hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte Basın Kartı İle Duruşmaya Girdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sahte Basın Kartı İle Duruşmaya Girdi - Son Dakika
