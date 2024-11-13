Sahte Dekont Davasında Duruşma Ertelendi

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, dosyaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'ndan gelen evrakı okuduktan sonra taraflar arasında uzlaşma görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını bildirerek savcıya söz verdi.

Cumhuriyet savcısı, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen kanunun 7 Kasım'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini fakat henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadığını ve burada yer alan "sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret edilmesi" suçu yönünden ön ödeme getirildiğini hatırlattı.

Maksut Serim'in avukatı, henüz bahse konu kanunun yürürlüğe girmediğini ve söz konusu davayı etkilemeyeceğini söyleyerek mevcut dosyada karar verilmesini istedi.

Muharrem İnce'nin avukatları ise sanıkların iddianamede yer alan suçlar kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim, "sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret edilmesi suçu"na yönelik ön ödeme getirilmesine ilişkin maddenin yer aldığı "9. Yargı Paketi"nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklenilmesine ve bunun üzerinden resen inceleme yapılmasına hükmederek, duruşmayı 29 Ocak'a erteledi.