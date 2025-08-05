Sahte Diploma Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Sahte Diploma Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

05.08.2025 19:51
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Adalet Bakanı Tunç, sahte diploma soruşturmasında 220 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "sahte diploma" soruşturmalarına ilişkin, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Suç teşkil eden, kamu düzenini bozan, devlet kurumlarının saygınlığını zedelemeye yönelik her türlü eylem karşısında, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda gerekli tüm adımlar gecikmeksizin atılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos 2024'te başlatılan soruşturmalar kapsamında, bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girerek sahte e-imzalarla işlem yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında 21 Mayıs'ta kamu davası açıldığını belirtti.

Suç ihbarının ardından başlatılan soruşturmanın yaklaşık 1 yıldır tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Şüphelilerin tespitine yönelik olarak elektronik materyal inceleme raporları, HTS kayıtları, baz sinyal verileri, LOG kayıtlarına ilişkin teknik analizler, IP ve port bilgileri, kolluk araştırma tutanakları ve diğer deliller detaylı biçimde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaların sahte olarak üretildiği ve bunlarla kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak sahte kayıtların oluşturulduğuna yönelik usulsüz işlemler ortaya çıkarılmıştır."

Bu süreçte suç işlenmesinin önlenmesi ve olası zararların önüne geçilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla bilgi paylaşımı yapıldığını ifade eden Tunç, "Gizli olarak yürütülen soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda farklı zamanlarda yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş, 220 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Bunlardan 37'si hakkında tutuklama kararı verilmiş, 150 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır." bilgilerini verdi.

Bakan Tunç, kamu hizmetlerinin güvenilirliği ile milletin kamu kurumlarına duyduğu itimadın kendileri için hayati önemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu güveni korumak, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele yürütmek en temel sorumluluğumuzdur. Bu soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler, gelişmeler, atılan hukuki adımlar, başta yargı olmak üzere devletimizin tüm ilgili kurum ve kuruluşlarıyla kararlılıkla yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların bir sonucudur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Suç teşkil eden, kamu düzenini bozan, devlet kurumlarının saygınlığını zedelemeye yönelik her türlü eylem karşısında, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda gerekli tüm adımlar gecikmeksizin atılmaktadır. Bu süreçte devam eden soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı açıklamalara itibar edilmemelidir."

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Politika, ankara, Güncel, Hukuk, Kamu, Suç, Son Dakika

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