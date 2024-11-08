Sahte İçki Üreten Şüpheli Tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal edip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sahte içki üretip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli S.Y. yakalandı.
Adresteki aramada, 23 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ile 6 alkol kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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