Sahte İlaçlar Halk Sağlığını Tehdit Ediyor

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, sahte ve kaçak ilaçların halk sağlığı için büyük risk taşıdığını belirterekk, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelindeki ilaçların yaklaşık yüzde 10.5'inin ya kalitesiz ya da sahte olduğunu belirtirken her yıl yaklaşık bir milyon insanın sahte ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor. Bu nedenle ilaçların temin edileceği tek güvenilir yer eczacı danışmanlığının bulunduğu eczanelerdir" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, sahte ve kaçak ilaçlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Saydan, özellikle düşük euro kuru nedeniyle ilaç firmalarının hayati öneme haiz bazı ilaçları Türkiye piyasasından çekmesinin, sahte ilaçlara zemin hazırladığını belirterek, birçok ilacın bulunamamasının sahtecilere cesaret verdiğini belirtti. İlaçların tek güvenilir adresinin eczaneler olduğunu söyleyen Saydan, "İlaç; özel uzmanlık gerektiren, üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar sıkı denetim altında olması gereken stratejik bir sağlık ürünüdür. Herhangi bir tüketim ürünü olarak değerlendirilemez. Bu nedenle ilaçların temin edileceği tek güvenilir yer eczacı danışmanlığının bulunduğu eczanelerdir. Eczanelerimizde asla sahte ilaç bulunmaz" dedi.

"İKAÇ İÇİN TEK VE DOĞRU ADRES ECZANELERDİR"

İlacın her safhasının ilgili bakanlıkça takip ve kontrol edildiğini söyleyen Saydan, "Her bir ilaç kutusunun üzerinde 'sadece o ilaca ait' karekod mevcuttur" diyerek şunları söyledi:

"Türkiye'de uygulanan İlaç Takip Sistemi (İTS) sayesinde ilacın üretiminden depoya, depodan eczaneye ve eczaneden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşaması elektronik olarak kayıt altına alınır. Bir eczacının İTS'ye kayıtlı olmayan sahte bir ilacı hastasına verme ihtimali yoktur. Eczanelerde kurulu olan teknolojik sistem buna izin vermez. İlaç Takip Sistemi ile takip edilen ve eczaneden alınan hiçbir ilaç sahte değildir. Denetimsiz internet satışı ve en önemlisi yanlış ilaç fiyatlandırma politikaları sonucu kendine alan bulan kaçakçılık ile merdiven altı üretim sahte ilaç sorununun ana kaynağıdır. Vatandaşlarımız unutmasınlar, ilaç için tek doğru adres eczanelerdir."

"SAHTE İLAÇLARIN UZMAN OLMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN KONTROLÜ ÇOK ZOR"

Kaynağı, üreticisi, saklama şartları bilinmeyen ve gerekli inceleme ve analizleri yapılmamış bu ürünlerin internet, marketler, yol üstü petroller, aktarlar gibi ortamlarda satılması, halk sağlığı için büyük risk taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelindeki ilaçların yaklaşık yüzde 10.5'inin ya kalitesiz ya da sahte olduğunu belirtirken her yıl yaklaşık bir milyon insanın sahte ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor. Son dönemde gelişen teknoloji, taklitçi ve sahtecilerin gerçeğine birebir benzeyen ambalajlar yapmasına imkan tanıdığından sahte ilacın uzman olmayan kişilerce tespiti çok zordur. Bu sebeple orijinal ilaca erişmenin ve sağlığınızı korumanın tek güvenli yolu ilacı eczanelerden temin etmektir."