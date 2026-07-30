Sahte İlaçlarla Mücadele Çalıştayı - Son Dakika
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Sahte İlaçlarla Mücadele Çalıştayı

Sahte İlaçlarla Mücadele Çalıştayı
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Fikri Mülkiyet Suçları çalıştayında sahte ilaçlar ve kamu sağlığı üzerine panel yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nda "İlaç Güvenliğinde Uluslararası Hukukun Bakışı ve Uygulanan Yöntemler" başlıklı panel yapıldı.

Ankara'da bir otelde moderatörlüğünü avukat Direnç Bada'nın yaptığı panele, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Denetim Direktörü Naseem Hudroge ve İlaç Güvenliği Enstitüsü Avrupa Başkanı Niall McCarthy konuşmacı olarak katıldı.

Hudroge, DSÖ'nün sahte ilaçlar konusunda uzunca zamandır çalıştığını belirterek, dünyanın her yerinde hayati öneme sahip ilaçların bile sahtelerinin satıldığından bahsetti.

Direktör Hudroge, sahte ilaçlar konusunda kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışmanın önemine de vurgu yaptı.

Kasım 2025'ten itibaren kanser ilaçlarında sahteciliğin çok arttığını söyleyen Hudroge, sahte ürünlerin yasal tedarik zincirine sızmasının çok endişe verici olduğunu kaydetti.

Sahte ilaçlarla mücadelede işbirliğinin önemi

McCarthy de sahte ilaçlarla mücadelenin yalnızca işbirliğiyle çözülebileceğine dikkati çekerek, sahtecilerin yüksek maliyetli ilaçları seçtiğine işaret etti.

İlaç Güvenliği Enstitüsünün kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu aktaran McCarthy, sahte ilaçların tespiti ve gerekli yaptırımların uygulanması konusunda çalıştıklarını anlattı.

McCarthy, ayrıca ilaç satın alımlarında çevrim içi yöntemlerin kullanılmasını önermediğini ifade etti.

Kozmetik alanlarda kullanılan sahte dolgu malzemelerinin de çok fazla arttığına değinen McCarthy, bu olayların kamu sağlığını ciddi tehlikeye attığını belirtti.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, Güvenlik, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte İlaçlarla Mücadele Çalıştayı - Son Dakika

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