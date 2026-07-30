Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açan 19 yaşındaki Hasan Efe G., o sırada yoldan geçen 39 yaşındaki Selahattin Onmaz'ı vurdu. Ağır yaralanan Onmaz hastanede hayatını kaybederken, yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TARTIŞMADA SİLAH PATLADI

Olay, 28 Temmuz akşamı saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Hasan Efe G., yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Hasan Efe G., belindeki tabancayla husumetlilerine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada yoldan geçmekte olan 39 yaşındaki Selahattin Onmaz'a isabet etti.

OLAY YERİNDEN HIZLA KAÇTI

Selahattin Onmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı saldırgan Hasan Efe G. olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selahattin Onmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"KURŞUNLAR YANLIŞLIKLA İSABET ETTİ, PİŞMANIM"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucu Hasan Efe G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden şüphelinin, "Husumetlilerimi görünce tabancayla ateş açtım. Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti. Pişmanım" dediği öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Efe G., Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolüne zırhlı araç ile getirildi. Çevik Kuvvet polislerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.