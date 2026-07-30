Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı - Son Dakika
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Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı
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Şanlıurfa'da kendisinden bir süredir haber alınamayan Tahsin Erdoğan (50), yakınları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Erdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şanlıurfa'da Tahsin Erdoğan (50), evinin banyosunda ölü bulundu. Erdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

YAKINLARI TARAFINDAN BANYODA BULUNDU

Tahsin Erdoğan, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi 3634'üncü Sokak'taki evinin banyosunda saat 06.00 sıralarında yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. 

Yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve olay yerinde inceleme yaptı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK 

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Tahsin Erdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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