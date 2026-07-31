Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı

Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Haseni, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Irak anlaşmalarının imza töreninde "Kalkınma Yolu" projesine ilişkin mutabakat zaptını imzalamadığı yönündeki tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Haseni, kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, yaşanan sürecin teknik ve protokol kaynaklı aksaklıklardan kaynaklandığını ifade etti.

"TEKNİK VE PROTOKOL KAYNAKLI AKSAKLIKLAR YAŞANDI"

Haseni, Türkiye tarafıyla yürütülen görüşmeler sırasında mutabakat zaptının nihai metninin hazırlanmasına ilişkin teknik ve protokol kaynaklı sorunlar yaşandığını belirtti. İmza törenindeki durumun bu nedenle ortaya çıktığını ifade eden Bakan, olayın kamuoyunda yanlış yorumlandığını ve gerçeği yansıtmayan iddialara konu olduğunu kaydetti.

"TÜM RESMİ İŞLEMLERİ TAMAMLADIK"

Ulaştırma Bakanlığı'nın mutabakat zaptının imzalanması için gerekli tüm resmi işlemleri ve teknik düzenlemeleri tamamladığını vurgulayan Haseni, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak açısından stratejik önem taşıdığını ve anlaşmanın sonuçlandırılmasını desteklediklerini söyledi.

Haseni, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin çerçeve mutabakat zaptının aynı gün gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından imzalandığını da hatırlattı.

"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Irak Ulaştırma Bakanı, bakanlığının Kalkınma Yolu Projesi'ni Irak'ın stratejik konumunu güçlendirecek ulusal bir vizyon doğrultusunda hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İMZA TÖRENİ SONRASI İRAN İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye ile Irak arasında 28 Temmuz Salı günü Ankara'da düzenlenen çoklu imza töreninin ardından Haseni'nin Kalkınma Yolu Projesi'ne imza atmamak için direndiği öne sürülmüştü.

Bazı iddialarda Haseni'nin İran yanlısı olduğu ve Irak'taki Şii Bedir Örgütü'nün komuta kademesine kadar yükseldiği ileri sürülürken, imza anında İran Dışişleri Bakanlığı tarafından telefonuna mesaj gönderildiği ve anlaşmayı imzalamaması yönünde talimat aldığı iddiası da kamuoyuna yansımıştı.

Haseni'nin yaptığı son açıklama ise imza sürecinde yaşanan gecikmenin teknik ve protokol kaynaklı nedenlerden kaynaklandığını ortaya koydu.