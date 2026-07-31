Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara’da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dikkat çeken bir gasp çetesini takibe aldı. Çete üyelerinin, sosyal medya ve internet üzerinden iletişim kurdukları erkekleri ağına düşürerek çeşitli vaatlerle kandırdığı belirlendi.

BULUŞMA NOKTASINDA SOYGUN

Zanlıların akılalmaz yöntemi polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla deşifre edildi. Şüpheli kadınların, "sevgili olma" vaadiyle mağdurları otel veya evlere davet ettiği anlaşıldı. Buluşma noktasına tek başına gitmeyen kadınların, sözleştikleri adrese çete üyesi başka erkeklerle birlikte girerek mağdurlara şantaj yaptığı tespit edildi. Tuzağa düşen kişilerin korku ve paniğinden faydalanan şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarını ve paralarını zorla gasp ettikleri ortaya çıktı.

Ankara’da şantajcı

9 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Mağdurların şikayetleri ve yapılan detaylı takiplerin ardından düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, şantaj ve gasp suçlarına karışan 9 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ankara’da şantajcı
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Ankara, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara’da şantajcı 'flört çetesi' çökertildi: 9 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün şehir bu olayı konuşuyor Polis yeleği ile milyonluk vurgun Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Polis yeleği ile milyonluk vurgun
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8’i adliyede Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede
ABD Senatosu, Epstein’in suç ortağı Maxwell’e af verilmesine karşı çıkan tasarıyı oybirliğiyle kabul etti ABD Senatosu, Epstein'in suç ortağı Maxwell'e af verilmesine karşı çıkan tasarıyı oybirliğiyle kabul etti
Adana’daki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü Adana'daki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı 5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
Pakistan’da polis kontrol noktasına saldırı: 9 polis öldü, 28 polis yaralandı Pakistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 9 polis öldü, 28 polis yaralandı
Yunanistan’da orman yangınlarında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti Yunanistan'da orman yangınlarında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti
Fed’in faiz kararı Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek Fed'in faiz kararı Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek?
Bir insan bunu nasıl yayınlar Yine TikTok yine rezillik Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

08:34
Küçük Ceylan’ın son hali gündem oldu Görenler tanımakta zorlanıyor
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
08:19
Beklenen oldu Göç krizi büyüyünce ordu devreye girdi
Beklenen oldu! Göç krizi büyüyünce ordu devreye girdi
08:16
Akaryakıtta yeni zirve Motorin fiyatı 84 TL sınırında
Akaryakıtta yeni zirve! Motorin fiyatı 84 TL sınırında
07:58
Adisyonda yeni tuzak Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
07:39
İspanya’yı sarsan göçmen akını Zorla evlere girmeye başladılar
İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar
07:24
Gaziantep’te mide bulandıran görüntü Kameraya alan komşularına aldırış etmedi
Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi
07:12
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi
06:47
Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı
Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı
06:28
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar
Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar
06:19
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı
Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 08:55:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.