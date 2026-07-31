Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dikkat çeken bir gasp çetesini takibe aldı. Çete üyelerinin, sosyal medya ve internet üzerinden iletişim kurdukları erkekleri ağına düşürerek çeşitli vaatlerle kandırdığı belirlendi.

BULUŞMA NOKTASINDA SOYGUN

Zanlıların akılalmaz yöntemi polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla deşifre edildi. Şüpheli kadınların, "sevgili olma" vaadiyle mağdurları otel veya evlere davet ettiği anlaşıldı. Buluşma noktasına tek başına gitmeyen kadınların, sözleştikleri adrese çete üyesi başka erkeklerle birlikte girerek mağdurlara şantaj yaptığı tespit edildi. Tuzağa düşen kişilerin korku ve paniğinden faydalanan şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarını ve paralarını zorla gasp ettikleri ortaya çıktı.

9 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Mağdurların şikayetleri ve yapılan detaylı takiplerin ardından düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, şantaj ve gasp suçlarına karışan 9 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.