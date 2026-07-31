İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar - Son Dakika
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İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar

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Fas'ın Castillejos kıyılarından hareket eden çoğu Faslı ve Cezayirli 800'den fazla düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Ceuta kentine ulaşmaya çalıştı. İspanyol ekipleri denizden 300'den fazla kişiyi, Kızılhaç ise 117 kişiyi kurtarırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göç baskısının artmasıyla bölgeden gelen ve bazı kişilerin merdivenle binalara çıkmaya çalıştığını gösteren görüntüler endişe yaratırken, İspanya hükümeti Ceuta'ya asker sevk etme kararı aldı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da düzensiz göçmen akını büyüyerek devam ediyor. Son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle bölgede güvenlik alarmı verilirken, sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler yaşanan krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

800'DEN FAZLA GÖÇMEN DENİZDEN GEÇMEYE ÇALIŞTI

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, düzensiz göçmenler Ceuta kentine yakın Fas'ın Castillejos kasabası kıyılarından hareket etti.

Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen 800'den fazla düzensiz göçmenin yüzerek İspanya toprağına ulaşmaya çalıştığı bildirildi. Fas ve İspanya'ya ait devriye botları göçmenlere müdahale etti.

İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar

İspanya'nın deniz güvenliği ve kurtarma servisi denizden 300'den fazla kişiyi kurtarırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İspanyol Kızılhaçı'nın desteğiyle 117 kişi daha sudan çıkarıldı.

İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye devriye botlarıyla eşlik ederken, Faslı yetkililer de kıyıya ulaşamayan göçmenlerin kurtarılması için deniz birliklerini görevlendirdi.

Associated Press'in haberine göre ise çoğu Faslı olan binlerce düzensiz göçmen, Fas ile Ceuta arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın etti.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER ENDİŞEYİ ARTIRDI

Göç krizinin büyüdüğü Ceuta'dan gelen yeni görüntüler ise dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda bazı kişilerin merdiven kullanarak binalara çıkmaya çalıştığı görüldü.

Görüntüler, bölgede güvenlik endişelerini artırırken, sosyal medyada bu kişilerin düzensiz göçmen olduğu ve bazı evlere girmeye çalıştıkları yönünde paylaşımlar yapıldı. Ancak bu iddialar hakkında İspanyol makamlarından resmi bir doğrulama yapılmadı.

İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar

CEUTA YÖNETİMİ ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPTI

Ceuta Özerk Kenti Başkanı Juan Jesus Vivas, yaşanan gelişmeler üzerine merkezi hükümete ulusal acil durum ilan edilmesi çağrısında bulundu. Vivas, sınıra daha fazla polis ve asker sevk edilmesini istedi.

SANCHEZ: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada hükümetin mevcut tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Sanchez, "İspanya hükümeti, Ceuta'daki duruma acil yanıt vermeye tamamen kararlıdır." ifadelerini kullanarak Faslı ve uluslararası yetkililerle koordinasyon içinde çalıştıklarını, normal düzeni en kısa sürede yeniden sağlamak için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Başbakan Sanchez ayrıca Ceuta Özerk Kenti Başkanı Juan Jesus Vivas ile hükümetin attığı adımları değerlendirdiğini kaydetti.

İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar

İSPANYA ASKER SEVK EDİYOR

İspanya devlet televizyonu TVE'nin haberine göre hükümet, Ceuta'ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması üzerine bölgeye askeri personel gönderme kararı aldı.

Açıklamada, sınır güvenliğinde görev yapan 60 kişilik sivil muhafız birliğine ek olarak 20 personelin bölgeye sevk edildiği, ilerleyen saatlerde ise toplam 40 askerden oluşan iki müfrezenin daha konuşlandırılmasının planlandığı bildirildi.

İTALYA'DAN SCHENGEN ÇAĞRISI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X hesabından yaptığı açıklamada, Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasından yana olduğunu belirtti.

"Düzensiz ve kontrolsüz göçün ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu" savunan Tajani, "Ceuta'dan gelen görüntüler, Madrid hükümetinin 500 binden fazla düzensiz göçmene İspanyol ve dolayısıyla Avrupa vatandaşlığı verme kararının ne kadar büyük bir hata olduğunu ve insan kaçakçılığını teşvik ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İspanya, Göçmen, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika İspanya İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tscherkes Schamil Tscherkes Schamil:
    israil operasyonu 3 0 Yanıtla
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