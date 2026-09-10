iPhone 17 Pro Max kullananlar dikkat! 18 Pro Max'te bakın neler değişti - Son Dakika
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iPhone 17 Pro Max kullananlar dikkat! 18 Pro Max'te bakın neler değişti

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Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max, tanıtılmasıyla birlikte bir önceki nesil iPhone 17 Pro Max ile kıyaslanmaya başladı. Tasarım ve 6,9 inç ekran tarafında büyük bir değişikliğe gitmeyen Apple, yeni modelde asıl farkı A20 Pro işlemci, değişken diyaframlı kamera, yapay zeka performansı, geliştirilmiş soğutma sistemi ve daha uzun pil ömrüyle ortaya koydu.

Apple'ın iPhone 18 Pro Max'i tanıtmasının ardından bir önceki nesil iPhone 17 Pro Max ile arasındaki teknik farklar ortaya çıktı. Ekran boyutu büyük ölçüde aynı kalırken yeni model; A20 Pro işlemci, güçlendirilen yapay zeka donanımı, değişken diyaframlı kamera, geliştirilmiş soğutma ve daha uzun pil ömrüyle öne çıktı.

A19 PRO'DAN A20 PRO'YA GEÇİLDİ

iPhone 17 Pro Max'te A19 Pro işlemci, 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor.

iPhone 18 Pro Max ise 2 nanometre mimarisiyle üretilen A20 Pro işlemciye geçti. Yeni işlemci 6 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU ve toplam 32 çekirdekli çift Neural Engine içeriyor. Apple, yeni GPU mimarisinin yüzde 40'a varan performans artışı sağladığını belirtiyor.

EN BÜYÜK YENİLİK KAMERADA

iPhone 17 Pro Max'in 48 MP ana kamerası f/1.78 sabit diyaframa sahip. Telefon ayrıca 48 MP ultra geniş ve 48 MP telefoto kamerayla geliyor. 8 kat optik kalitede telefoto ve 40 kata kadar dijital zoom sunuyor.

iPhone 18 Pro Max'te ise 48 MP ana kamera değişken diyaframa geçti. Kullanıcı f/1.48, f/1.8, f/2.8 ve f/4.0 değerleri arasında seçim yapabiliyor. Sistem ışık koşullarına göre diyaframı otomatik olarak da ayarlayabiliyor.

Yeni modelde ayrıca deklanşör hızı, beyaz dengesi ve manuel netlik gibi profesyonel kamera kontrolleri doğrudan Kamera uygulamasına eklendi.

SOĞUTMA SİSTEMİ 3 KAT BÜYÜDÜ

Apple, iPhone 18 Pro Max'te performans kadar ısınma sorununa da odaklandı. Yeni nesil buhar odalı soğutma sisteminin yüzey alanı, iPhone 17 Pro Max'teki sistemin 3 katına çıkarıldı. Özellikle oyun, video düzenleme ve yapay zeka işlemlerinde yüksek performansın daha uzun süre korunması hedefleniyor.

EKRAN BOYUTU AYNI KALDI

iPhone 17 Pro Max, 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran, 120 Hz ProMotion ve açık havada 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor.

iPhone 18 Pro Max de 6,9 inç ekran boyutunu koruyor. Tasarım tarafındaki dikkat çekici değişikliklerden biri ise Dynamic Island'ın küçültülmesi oldu. Yeni Dynamic Island aynı anda üç Live Activity gösterebiliyor.

PİLDE 37 SAATTEN 45 SAATE ÇIKTI

İki nesil arasındaki önemli farklardan biri de pil ömründe görülüyor.

iPhone 17 Pro Max 37 saate kadar video oynatma süresi sunarken iPhone 18 Pro Max'te bu rakam 45 saate kadar yükseldi. Böylece kağıt üzerinde 8 saatlik artış sağlandı.

APPLE KENDİ MODEMİNE GEÇTİ

iPhone 18 Pro Max'te Apple'ın yeni C2 hücresel modemi kullanılıyor. Apple'a göre yeni modem daha hızlı yükleme performansı sağlarken önceki C1X'e kıyasla yüzde 15 daha az enerji tüketiyor.

17 PRO MAX'TEN 18 PRO MAX'E GEÇİNCE NE DEĞİŞİYOR?

Teknik özelliklere bakıldığında Apple'ın bu yıl ekran boyutundan veya temel tasarımdan ziyade kamera, işlemci, yapay zeka performansı, soğutma ve pil ömrüne yoğunlaştığı görülüyor.

iPhone 17 Pro Max'ten iPhone 18 Pro Max'e geçişte en büyük sıçrama A20 Pro işlemci ve değişken diyaframlı kamera tarafında yaşanıyor. Pil ömrünün 37 saatten 45 saate çıkması da günlük kullanım açısından yeni modelin en somut avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Iphone, Apple, Son Dakika

Son Dakika Apple iPhone 17 Pro Max kullananlar dikkat! 18 Pro Max'te bakın neler değişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: iPhone 17 Pro Max kullananlar dikkat! 18 Pro Max'te bakın neler değişti - Son Dakika
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