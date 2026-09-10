Ankara’da düğünde havaya ateş açan 6 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara’da düğünde havaya ateş açan 6 şahıs gözaltına alındı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ile toplam 900 mermi ve fişek ele geçirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ile toplam 900 mermi ve fişek ele geçirildi.

ONLARCA SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olay, Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri inceleme başlattı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ile çevredekilerin çektiği onlarca saatlik görüntüyü inceledi. Çalışmalar sonucunda düğünde silah kullandıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliği tespit edildi.

ADRESLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 633 çeşitli çaplarda tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirdi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çankaya, Ankara, Adliye, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara’da düğünde havaya ateş açan 6 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara’da düğünde havaya ateş açan 6 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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