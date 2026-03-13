Sahte İlanla Dolandırıcılık: 5 Gözaltı - Son Dakika
Sahte İlanla Dolandırıcılık: 5 Gözaltı

13.03.2026 15:11
Samsun merkezli 3 ilde sahte araç kiralama ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli 3 ilde, internette sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, babasının hastalığı nedeniyle Samsun'da bulunan bir kişinin, araç kiralamak istemesi üzerine internet ortamında karşılaştığı ilana başvurması sonucu dolandırıldığını bildirerek şikayetçi olmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin, internet ortamında araç kiralama hizmeti veriyormuş gibi görünen sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtiklerini, araç kiralama vaadiyle ödeme talep ederek haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.Ç. (21), B.G. (19), Y.İ. (19) ve M.Ö'yü (22) İstanbul'da, H.P'yi (28) ise Iğdır'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, Samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, Samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

Sahte İlanla Dolandırıcılık: 5 Gözaltı
