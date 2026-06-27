Sahte Paketleme İlanıyla Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte Paketleme İlanıyla Dolandırıcılık Operasyonu

27.06.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen operasyonda 29 şüpheliden 21'i tutuklandı, 54 mağdura milyonlarca lira zarar verildi.

Kars merkezli 9 ilde, internet üzerinden "evde paketleme işi" vaadi ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "evde paketleme iş imkanı" vaadiyle bir kişinin dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Letgo ve Sahibinden.com isimli internet siteleri üzerinden ürün satışı adı altında sahte ilanlar ve Facebook, Instagram, TikTok sosyal medya uygulamaları üzerinden "evde paketleme iş imkanı" adı altında dolandırıcılık yapıldığı ve banka hesap bilgilerini kullandıran şüpheliler tespit edildi.

Araştırma ve tespitler neticesinde 54 kişinin dolandırıcılık mağduru olduğu ve milyonlarca lira müşteki zararı belirlendi.

Bu kapsamda şüphelilerin yakalanması için Kars merkezli, Mersin, Şanlıurfa, Van, Gaziantep, Yalova, Aydın, Diyarbakır ve Adana'da 32 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, değerli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Paketleme İlanıyla Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi

11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
10:55
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
09:55
3 günde 2 büyük acı Soner Arıca’dan dayısı Kadir İnanır’a yürek burkan veda
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda
09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 11:29:41. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte Paketleme İlanıyla Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.