Sahte Parfüm İmalatına Operasyon

Bahçelievler'de iş yerinin deposunda sahte parfüm imalatı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm üretildiği yönünde bilgiye ulaşan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İş yerine sürekli olarak bidon taşındığını belirleyen polis ekipleri, adrese düzenlediği operasyonda M.Y'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda 200 dolu parfüm, 7 bin 550 boş parfüm kutusu, farklı markalara ait 25 bin 360 bandrol etiketi, 140 litre parfüm esansı ve 800 litre etil alkol ele geçirildi.

Ekipler, iş yerini mühürledi.