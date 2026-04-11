Sahte Parfüm İmalatına Operasyon
11.04.2026 12:10
Bahçelievler'de sahte parfüm imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı, malzemelere el konuldu.

Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm üretildiği yönünde bilgiye ulaşan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İş yerine sürekli olarak bidon taşındığını belirleyen polis ekipleri, adrese düzenlediği operasyonda M.Y'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda 200 dolu parfüm, 7 bin 550 boş parfüm kutusu, farklı markalara ait 25 bin 360 bandrol etiketi, 140 litre parfüm esansı ve 800 litre etil alkol ele geçirildi.

Ekipler, iş yerini mühürledi.

Kaynak: AA

