Sahte Plaka Üretimine Operasyon

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Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'daki iki iş yerine düzenlenen operasyonda, sahte araç plakası bastıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir kahvaltı salonunda sahte plaka basıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları iş yerine bir firmaya ait logolu motosikletle çok sayıda şüpheli giriş ve çıkış olduğunu tespit etti.

İş yerine yapılan operasyonda dükkanın giriş katının kahvaltı salonu olarak kullanıldığı, bodrumda ise yetkisi sadece İstanbul Şoförler Odasında olan plaka basım araç ve gereçlerinin bulunduğu belirlendi.

Ekipler, Gaziosmanpaşa'daki bir işletmede de sahte plaka basımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışmalar sonucunda işletmeye düzenlenen operasyonda yine plaka basımında kullanılan makine ve metal kalıplar ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde 182 sahte plaka, basım makinesi, plaka boyama makinesi, 3 plaka kalıbı, 512 harf ve rakam içeren kalıp malzemesine el konuldu.

İş yerlerinde yakalanan şüpheliler H.A, H.K. ve S.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.