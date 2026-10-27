Sahte TOKİ siteleriyle 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sahte TOKİ siteleriyle 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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Sahte internet siteleriyle TOKİ başvurusu yapanları dolandırdıkları belirlenen 8 şüpheli, Ankara merkezli 5 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendiriliyor.

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşları sahte internet siteleri üzerinden dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen faaliyetlere başvuru yapmak isteyen vatandaşların dolandırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin oluşturdukları sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik bugün Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
Dolandırıcılık3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sahte TOKİ siteleriyle 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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