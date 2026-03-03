Saimbeyli\'de Ev Yangını

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesine bağlı Değirmenciuşağı Mahallesi'nde İsmail Bozan'a ait tek katlı müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bozan ailesinin kendi imkanlarıyla tahliye ettiği evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Tamamen yanan ev, kullanılmaz hale geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.