Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İslam Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.
Son Dakika › Güncel › Saimbeyli'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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