Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Halk Eğitim Merkezi kurslarını ziyaret etti

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursları ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Samet Yıldızhan ile kilim dokuma kurslarını gezen Kaymakam Açar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kursiyerlerle sohbet ederek dokuma tezgahına oturan Açar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in isminin yazılı olduğu kilime motif dokudu.
Kaymakam Açar, usta öğreticiler ve kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.
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