Saint-Denis'te yüzlerce kişi ırkçılığa karşı gösteride 1 kişi için adalet istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Saint-Denis'te yüzlerce kişi ırkçılığa karşı gösteride 1 kişi için adalet istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saint-Denis'te yüzlerce kişi, Yvelines'te 23 Ekim'de 1 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından ırkçılık karşıtı gösteride toplandı. Göstericiler ölen 1 kişi için saygı duruşunda bulunup adalet ve Macron'un istifası sloganları attı, Senato'da da saygı duruşu yapıldı.

SAİNT- Fransa'da geçen hafta 1 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından Saint-Denis kentinde ırkçılık karşıtı gösteri yapıldı.

Yüzlerce ırkçılık karşıtı, başkent Paris'in banliyösü Saint-Denis'te belediye binasının önünde toplandı.

Ülkede artan ırkçılığa tepki verilen gösteride, Yvelines ilinde 23 Ekim'deki terör saldırısında öldürülen Kongo asıllı Fransız Pengo Bossio Wangi'nin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fransız ulusal marşı La Marseillaise'i okuyan göstericiler, "Pengo için adalet" ve "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istifa" sloganları attı.

Gösteriye çok sayıda Fransız siyasetçi ve Wangi'nin aile üyeleri katıldı.

Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine Belediye Başkanı Bally Bagayoko, burada yaptığı konuşmada, söz konusu terör saldırısının failinin, ırkçılığı geçim kaynağı haline getiren medya organlarından beslendiğini belirtti.

Bagayoko, Wangi'nin babası Bolema Bossio Wangi'nin 1980'li yıllarda Fransa'da kurulan ırkçılık karşıtı "Black Dragons (Siyah Ejderhalar)" grubuna mensup olduğunu aktararak, "Siyahi çocukların bu ülkenin sokaklarında özgürce yürümesi için gençliği boyunca mücadele eden bir baba, mücadele ettiği nefretin yeniden tezahür etmesi nedeniyle çocuğunu kaybetti." ifadesini kullandı.

Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine belediye başkanı yardımcılarından Diangou Traore, "Bazı zamanlarda, kelimeler yaşanan acı karşısında hafif kalıyor." dedi.

Traore, Wangi'nin geleceğinin asla böyle bir şiddetle yıkılmamış olması gerektiğini ifade ederek, "Onun eksikliği kimsenin dolduramayacağı bir boşluk oluşturdu." diye konuştu.

"Kimin Fransız olup olmadığına ten rengi karar vermemeli"

İsmini açıklamayan Wangi'nin amcası, gösteride tüm ailesi adına söz aldı.

Amca, ailesinin Wangi ve diğer tüm mağdurlar için adalet talep ettiğini dile getirerek, "Kimin Fransız olup olmadığına ten rengi karar vermemeli." dedi.

Azınlık olan ırkçıların Fransızları birbirlerine düşürmesine izin vermeme çağrısında bulunan amca, "Onların amacı bizleri bölmek, biz birlik içinde kalmalıyız." ifadesini kullandı.

Paris'teki Senato Genel Kurulu'nda da Wangi için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Fransa'nın Yvelines ilinde 23 Ekim'de 1 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı gerçekleşmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
GüncelTerörDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa’da yakalandı Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa'da yakalandı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 00:29:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Saint-Denis'te yüzlerce kişi ırkçılığa karşı gösteride 1 kişi için adalet istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android