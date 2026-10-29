Saint-Denis'te yüzlerce kişi ırkçılığa karşı gösteride 1 kişi için adalet istedi

SAİNT- Fransa'da geçen hafta 1 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından Saint-Denis kentinde ırkçılık karşıtı gösteri yapıldı.

Yüzlerce ırkçılık karşıtı, başkent Paris'in banliyösü Saint-Denis'te belediye binasının önünde toplandı.

Ülkede artan ırkçılığa tepki verilen gösteride, Yvelines ilinde 23 Ekim'deki terör saldırısında öldürülen Kongo asıllı Fransız Pengo Bossio Wangi'nin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fransız ulusal marşı La Marseillaise'i okuyan göstericiler, "Pengo için adalet" ve "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istifa" sloganları attı.

Gösteriye çok sayıda Fransız siyasetçi ve Wangi'nin aile üyeleri katıldı.

Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine Belediye Başkanı Bally Bagayoko, burada yaptığı konuşmada, söz konusu terör saldırısının failinin, ırkçılığı geçim kaynağı haline getiren medya organlarından beslendiğini belirtti.

Bagayoko, Wangi'nin babası Bolema Bossio Wangi'nin 1980'li yıllarda Fransa'da kurulan ırkçılık karşıtı "Black Dragons (Siyah Ejderhalar)" grubuna mensup olduğunu aktararak, "Siyahi çocukların bu ülkenin sokaklarında özgürce yürümesi için gençliği boyunca mücadele eden bir baba, mücadele ettiği nefretin yeniden tezahür etmesi nedeniyle çocuğunu kaybetti." ifadesini kullandı.

Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine belediye başkanı yardımcılarından Diangou Traore, "Bazı zamanlarda, kelimeler yaşanan acı karşısında hafif kalıyor." dedi.

Traore, Wangi'nin geleceğinin asla böyle bir şiddetle yıkılmamış olması gerektiğini ifade ederek, "Onun eksikliği kimsenin dolduramayacağı bir boşluk oluşturdu." diye konuştu.

"Kimin Fransız olup olmadığına ten rengi karar vermemeli"

İsmini açıklamayan Wangi'nin amcası, gösteride tüm ailesi adına söz aldı.

Amca, ailesinin Wangi ve diğer tüm mağdurlar için adalet talep ettiğini dile getirerek, "Kimin Fransız olup olmadığına ten rengi karar vermemeli." dedi.

Azınlık olan ırkçıların Fransızları birbirlerine düşürmesine izin vermeme çağrısında bulunan amca, "Onların amacı bizleri bölmek, biz birlik içinde kalmalıyız." ifadesini kullandı.

Paris'teki Senato Genel Kurulu'nda da Wangi için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Fransa'nın Yvelines ilinde 23 Ekim'de 1 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı gerçekleşmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.