Saint-Josse Belediyesi'ne Vesayet Prosedürü
Saint-Josse Belediyesi'ne Vesayet Prosedürü

28.05.2026 18:57
Brüksel Hükümeti, mali sorunlar nedeniyle Saint-Josse Belediyesi hakkında vesayet prosedürü başlattı.

Brüksel Bölge Hükümeti, mali yönetimdeki eksiklikler ve yasa dışı uygulamalar gerekçesiyle Saint-Josse-ten-Noode Belediyesi hakkında zorunlu vesayet prosedürü başlatma kararı aldı.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Brüksel Yerel Yönetimler Bakanı Ahmed Laaouej tarafından yapılan açıklamada, Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı 19 belediyeden biri olan Saint-Josse'un toplam bütçe açığının 30 milyon avroya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Brüksel Yerel Yönetimler İdaresinin yaklaşık bir yıldır yaptığı incelemelerde, Saint-Josse'un mali yönetiminde ciddi eksiklikler tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca 2025'ten bu yana Brüksel Bölge Hükümetinin, belediyenin personel maaşlarını ödeyebilmesi için Belediye Hazineleri Bölgesel Yeniden Finansman Fonu aracılığıyla toplam 21 milyon avroluk kısa vadeli kredi sağladığı aktarılan açıklamada, belediyenin bu kredileri geri ödeyemediği ve dün 7 milyon avroluk bir kredinin ödemesinin ertelenmesi için yeni başvuruda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, muhasebe kayıtlarında gelirlerin olduğundan fazla gösterilmesi, şeffaflık kurallarına uyulmaması, idari yönetimde düzensizlikler ve personel yönetiminde hatalar bulunduğu belirtildi.

Belediyede uzun süredir saymanın bulunmadığı, işe alım süreçlerinin de kurallara uygun yürütülmediği savunulan açıklamada, bu gerekçelerle belediye vesayetine ilişkin düzenlemenin 18. maddesinin devreye konulduğu duyuruldu.

Saint-Josse Belediyesinin Türk kökenli Başkanı Emir Kır ise karara ilişkin yaptığı açıklamada, kararın objektif dayanağını görmek istediğini söyledi.

Kararı, "belediyeye, yerel demokrasiye ve özellikle belediye sakinlerine saygısızlık" olarak nitelendiren Kır, belediyenin hükümete tüm doğru bilgileri sağladığını belirtti.

Söz konusu prosedüre göre belediyeye, tespit edilen eksiklikleri gidermesi için belirli süre tanınıyor. Süreç kapsamında en erken 6 ay içinde kayyum benzeri vesayet yönetimi atanabiliyor.

Kaynak: AA

