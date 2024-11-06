Saint-Louis'ta Pelikan Ndagabar'ın Popülaritesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saint-Louis'ta Pelikan Ndagabar'ın Popülaritesi

Saint-Louis\'ta Pelikan Ndagabar\'ın Popülaritesi

Senegal'de bir mahallede yaşayan evcil pelikan Ndagabar, hem halk hem de turistler için ilgi odağı.

06.11.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FATMA ESMA ARSLAN ÖZDEL - Senegal'in Saint-Louis kentinde bir mahallede yaşayan evcil pelikan, hem bölge halkının hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Saint-Louis'nin Guet Ndar bölgesi, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle ziyaretçilerine rengarenk bir görsel şölen sunuyor.

Ana geçim kaynağı balıkçılık olan bölgenin bir tarafı Senegal Nehri'ne bir diğer ucu da Atlantik Okyanusu'na çıkıyor.

Neredeyse tamamı kumla kaplı kalabalık sokaklarda, bölge halkının evlerinin önünde baktığı koyunların yanı sıra evcil bir pelikan da yaşıyor.

Emekli balıkçı 62 yaşındaki Madiop Gueye'nin 5 yıldır evinin önünde baktığı pelikan hem mahallenin hem de bölgenin yıldızı olarak kabul ediliyor.

Yerel dil Volofçada pelikan anlamına gelen "Ndagabar" ismini taşıyan pelikan, günün erken saatlerinde mahalleyi gezmeye başlıyor.

Zaman zaman koyunlarla oyun oynayan zaman zaman da bir kenarda gelip geçeni izleyen Ndagabar, fırsatını bulunca da balık satan kadınların tezgahından balık çalıyor.

Bu ikonik balıkçı mahallesini görmeye gelen yerli yabancı turistlerin gözdesi olan Ndagabar, bölge halkı tarafından da adeta bir evcil hayvan gibi seviliyor.

Ndagabar, tıpkı bir çocuk gibi yoldan geçen araçların arkasından koşarken bazen de etraftakileri gagasıyla korkutmaya çalışıyor.

Ndagabar'ı sahiplenen Gueye, "Onu yavruyken buldum, 5 yıldır devamlı beraberiz. Evimin önünde uyuyor, aynı insan gibi kalkıp mahalleyi geziyor. Karnı acıkınca da ilerideki nehre girip balık avlayıp dönüyor." dedi.

Gueye, mahalleye gelen turistlerin önce Ndagabar'ı sorduğunu vurgulayan Gueye, "Mahallenin en ünlüsü Ndagabar. Herkes onunla fotoğraf çektirmek istiyor." diye konuştu.

Daha önce de pelikan beslediğini belirten Gueye, balıkçı mahallerinde pelikanlarla insanların özel bir bağ kurduğunu vurguladı.

"Ben ömrümü balıklarla denizde geçirdim ama bugün emekliyim. Ndagabar bana denizi, balıkçılık yaptığım günleri hatırlatıyor. Onu kendi çocuklarımdan ayrı görmüyorum." ifadesini kullandı.

Mahallede yaşayan İsmaila Diop da "Ndagabar'ı görmesek merak ediyoruz, devamlı insanlarla beraber. Mahallenin adeta maskotu oldu." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Senegal, Kültür, Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saint-Louis'ta Pelikan Ndagabar'ın Popülaritesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Tarihi adım’’ olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarihi adım'' olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır
11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
18:20 Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
18:01 Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırmaya devam ediyor Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırmaya devam ediyor
17:38 Fenerbahçe’den Yüksel Yıldırım’a bomba yanıt Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a bomba yanıt
17:31 Sadri Şener, Jose Mourinho’yu yerden yere vurdu Sadri Şener, Jose Mourinho'yu yerden yere vurdu
17:26 Kuzeninin eşini boru kesme makasıyla öldüren sanığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu Kuzeninin eşini boru kesme makasıyla öldüren sanığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu
17:26 Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
17:20 Yeşilçam’ın ’Bayan Bacak’ı yıllar sonra itiraf etti: O isim kibrit çöpü yiyerek intihara kalkıştı Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı yıllar sonra itiraf etti: O isim kibrit çöpü yiyerek intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 13:54:32. #1.11#
SON DAKİKA: Saint-Louis'ta Pelikan Ndagabar'ın Popülaritesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.