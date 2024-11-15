Sakarya 2025 Bütçesi Onaylandı - Son Dakika
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Sakarya 2025 Bütçesi Onaylandı

Sakarya 2025 Bütçesi Onaylandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı bütçesini oy birliğiyle onaylayarak kamuoyuna açıkladı.

15.11.2024 17:46
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2025 yılı bütçesini onayladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşimi ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu'nun 2. oturumu gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun başkanlık ettiği meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ'nin 2025 bütçesi oylamaya sunuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarıları incelenerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesi 9 milyar 706 milyon 658 bin lira, SASKİ'nin 2025 yılı bütçesi ise 5 milyar lira oldu.

Daha sonra gündemdeki diğer maddeler görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, halkın her kuruş parasını Sakarya'nın en parlak şehirler arasında yer alması için kullanılacağını belirtti.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana hizmet üretmek için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Alemdar, 2025 yılı bütçesinin şehir ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

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