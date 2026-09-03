Sakarya Adapazarı'nda tarihi geçmiş 140 kilo tavuk eti imha edildi - Son Dakika
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Sakarya Adapazarı'nda tarihi geçmiş 140 kilo tavuk eti imha edildi

Sakarya Adapazarı\'nda tarihi geçmiş 140 kilo tavuk eti imha edildi
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Sakarya Adapazarı'nda bir depoda düzenlenen denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 140 kilogram tavuk ızgara kanadı tespit edildi. Ürünler imha edilirken işletmeye idari yaptırım uygulandı; yetkililer halk sağlığının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarihi geçmiş 140 kilogram tavuk eti imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Adapazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince bir depoda denetim yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 140 kilogram tavuk ızgara kanadının tespit edildiği belirtilerek, "İşletmeye idari yaptırım uygulanırken, ürünler katı atık tesisinde imha edildi. Halk sağlığı kırmızı çizgimizdir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, başka bir paylaşımda, Geyve ilçesinde daha önce denetimlerde el konulan 235 litre taklit ve tağşiş yağın, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Adapazarı'nda tarihi geçmiş 140 kilo tavuk eti imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Adapazarı'nda tarihi geçmiş 140 kilo tavuk eti imha edildi - Son Dakika
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